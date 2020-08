Napoli-Lazio, termina 3-1 il match di Serie A all’ultima giornata di campionato. Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato al termine del match.

Lazio, Inzaghi parla al termine del match

Le parole del mister riprese da Calciomercato24.com:

“Spiace, non volevamo finire quarti. Sapevamo che l’Atalanta stava perdendo e non volevamo perdere. E’ normale, è successo tante altre volte. C’era un poco di nervosismo, chiudiamo il campionato al quarto posto. Nulla toglie al campionato che abbiamo fatto. Abbiamo avuto un forte scambio di opinioni tra me e Gattuso, ma sono cose che possono succedere e che si risolvono al triplice fischio. Rinnovo di contratto? Dovevamo finire la stagione, ora ci sarà tempo di parlarne. Non eravamo come prima della sosta, ma eravamo tornati una squadra forte e unita. Parleremo di contratto con il direttore prossimamente. Tanti infortuni dopo la ripresa, speravo di avere tutti a disposizione e giocare ad armi pari, non è stato facile ed è un gran rammarico”.

