Una stagione di alto livello sotto gli ordini di Luca Gotti: per Seko Fofana è arrivato il momento di dire addio all’Udinese, sarà lui il sacrificato del calciomercato bianconero.

Calciomercato Udinese, Fofana annuncia l’addio

In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, Seko Fofana ha annunciato l’addio all’Udinese dopo quattro stagioni di continui miglioramenti. A 25 anni, per il centrocampista franco-ivoriano è arrivato il momento del definitivo salto di qualità.

“Vado via non per una questione economica, ma per una scelta sportiva. Io e il mio procuratore penseremo bene dove andare. Cerco nuovi obiettivi, in qualunque posto vada”.

Inter o Atalanta? “Non so nulla, davvero. Posso dire che l’Atalanta gioca davvero molto bene, ha un’idea di gioco precisa. E’ una delle squadre più forti d’Europa. Io sono un po’ tifoso del PSG, sono molto curioso di vedere quella partita, sono sicuro che sarà bella. Le due squadre hanno giocatori che possono fare la differenza e deciderla, come Neymar e altri al Psg, Duvan Zapata e il Papu nell’Atalanta“.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SU TUTTE LE NEWS DI MERCATO

Fofana sul gol alla Juventus

L’ultima gioia all’Udinese l’ha regalata con un bellissimo gol contro la Juventus.

“Quella corsa contro la Juve col gol è stato come The last dance, la mia ultima perla con la maglia dell’Udinese .In quel gol c’è la mia personalità, sono andato in porta da solo. E poi mi sono preso la mia rivincita su Alex Sandro che mi aveva rotto il perone tre anni fa”.

Potrebbero interessarti anche

Calciomercato Milan, assalto a Chiesa: la strategia

Mercato Inter, la verità sul sogno Messi: le ultime

Juventus, il sogno di calciomercato è Zaniolo: le mosse bianconere