Calciomercato Torino: addio Longo, ecco il nuovo allenatore

Il Torino si sta preparando all’ultimo match della stagione contro il Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic. In casa granata tiene banco la questione allenatore.

Giampaolo-Torino, accordo raggiunto

Mancherebbe soltanto l’ufficialità ma il nuovo allenatore del Torino, a partire dalla prossima stagione 2020-2021, sarà Marco Giampaolo. L’ex tecnico del Milan prenderà quasi certamente il posto di Moreno Longo che, dopo aver conquistato la salvezza in anticipo con i granata, non è stato confermato dal club di Urbano Cairo. Non è stato affatto semplice per l’ex manager del Frosinone che, da quando ha preso il posto dell’esonerato Walter Mazzarri ha risollevato l’ambiente e ha maturato parecchi punti per rimanere in Serie A. Giampaolo ripartirà da Torino dopo che l’esperienza rossonera di questa stagione non è andata a buon termine.

La società di Milanello gli ha dato il benservito l’8 ottobre (nonostante la vittoria contro il Genoa per 2-1) chiamando al suo posto Stefano Pioli che è stato riconfermato anche per la prossima stagione.

Calciomercato Torino, Krunic potrebbe raggiungere Giampaolo

In ottica calciomercato il Torino sembrerebbe interessato all’acquisto di Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco, in forza ai ‘diavoli‘, non è sceso molte volte in campo in questa stagione e la società sta pensando appunto di cederlo. Tra le pretendenti ci sarebbe proprio il Toro. Il ragazzo raggiungerebbe Giampaolo che lo ha avuto sia all’Empoli che al Milan.