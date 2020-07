Calciomercato Sassuolo: colpo alla Demiral dalla Turchia

Calciomercato Sassuolo, colpo Ayhan: arriva il nazionale turco

Lo aveva già fatto non molto tempo fa, quello che poi sarebbe diventato un colpo di calciomercato della Juventus. Parliamo di Demiral, ma adesso il Sassuolo è pronto a piazzare un altro affare, proprio dalla nazionale turca. Ebbene sì, perché questa volta l’amministratore delegato Carnevali è pronto all’assalto per il difensore centrale del Fortuna Dusselford, Kaah Ayhan. E’ la notizia di mercato che rivelano i colleghi di Calciomercato.it, che lanciano la news legata al club emiliano.

Calciomercato Sassuolo, l’intuizione di Carnevali: pronto il colpo per internazionalizzare il club neroverde

Il calciatore turco arriverà in Italia, aggiungendosi ad un organico importante, che l’amministratore delegato del Sassuolo, Carnevali, non ha alcuna voglia di ritoccare. Nessuna uscita importante, vuole crescere il club. Lo stesso Ayhan vanta già 28 presenze con la maglia della sua nazionale. In Serie A approderebbe un giocatore di grande esperienza, per il percorso di crescita di cui ha sempre parlato Carnevali, per portare il Sassuolo in Europa League, obiettivo ormai dichiarato per gli anni che verranno del club neroverde. Sarà un acquisto per Roberto De Zerbi, pronto ad inserirlo nella sua difesa. Le cifre per strapparlo al club tedesco toccheranno i 2,5 milioni di euro, mentre il calciatore si legherà al Sassuolo fino al 2024.