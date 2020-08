Calciomercato Napoli, muro De Laurentiis: niente sconti per Milik

Il calciomercato del Napoli entra sempre più nel vivo, e in questi ultimi giorni la squadra azzurra sta cercando di gestire al meglio quelli che sono gli affari in entrata e in uscita. Dopo l’arrivo ufficiale di Osimhen, ora la pretesa è quella di trovare una risposta per Milik, ancora parecchio in bilico sul suo futuro.

Ultime Napoli, ADL: “Se la Juventus vuole Milik deve pagare”

De Laurentiis ha sempre parlato in maniera chiara e tutti, e la schiettezza è sempre stata una sua dote importante. Il patron azzurro ancora una volta non ha avuto peli sulla lingua, neppure per quanto riguarda la faccenda Milik: “La Juventus vuole Milik? Deve pagare, non farò sconti per Arek. Andrà via al miglior offerente, altrimenti resterà qui e cercherà di guadagnarsi la fiducia dell’allenatore”. Parole importanti e che rimandano ancora una volta tutto, almeno fino alla prossima proposta bianconera. Questa la notizia riportata dal Corriere dello Sport.

Futuro Milik: altre due big su di lui

Il futuro di Milik è ancora parecchio incerto, e la situazione di certo non si fa più nitida nel momento in cui consideriamo altre due concorrenti per il polacco: Atletico Madrid e Tottenham. Le due big sono pronte a battagliare con la Juventus per l’ex Ajax, la sensazione è che da qui a breve potrebbero arrivare altre novità.