Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan, prima della conferma di Stefano Pioli, era Dominik Szoboszlai. Il centrocampista austriaco è un pallino di Ralf Rangnick ma il mancato accordo con i rossoneri ha fatto sfumare anche la possibilità di arrivare al giovane jolly della mediana.

Calciomercato Milan, Szoboszlai resta al Salisburgo

La conferma di Stefano Pioli sulla panchina rossonera ha portato il Milan a cambiare anche gli obiettivi di mercato. Ad oggi è favorita anzitutto la conferma di gran parte della rosa, per continuare nel percorso di crescita mostrato negli ultimi mesi. In pochi giorni, dunque, Dominik Szoboszlai è passato da oggetto del desiderio a calciatore “inarrivabile” per gli obiettivi prefissati in vista della prossima stagione. A confermare la non fattibilità della trattativa ci ha pensato Christoph Freund, direttore sportivo del Salisburgo che, a Kronen Zeitung, ha parlato del futuro di alcuni dei gioielli del club della Red Bull.

“Molti sono interessati a Szoboszlai, ma il nostro obiettivo è che rimanga. Con Daka e Mwepu, il nostro piano è quello di tenerli. Il nostro desiderio è di averesolo una sola uscita, cioè Hwang“.

Anche il Napoli su Szoboszlai

In Serie A anche il Napoli aveva mostrato un forte interesse per il centrocampista classe 2000. Gli azzurri si sono confrontati con i suoi agenti, salvo poi frenare a causa del forte interesse del Milan, già molto avanti nella trattativa. Ad oggi, però, è proprio la squadra di Aurelio De Laurentiis l’unica italiana interessata a Szoboszlai e non è da escludere un possibile assalto nei prossimi mesi. Sul giocatore austriaco, è giusto sottolineare, c’è l’interesse anche di PSG, Arsenal e Atletico Madrid.

