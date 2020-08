Calciomercato Milan, Dida ritorna in rossonero! I dettagli

Secondo quanto riporta ‘Sky Sport‘ il Milan avrebbe trovato il nuovo preparatore dei portieri della prima squadra. Si tratta del suo ex numero uno, Nelson Dida.

Dida promosso in prima squadra. Sarà il preparatore dei portieri ufficiale

Nelson Dida sta per diventare il nuovo preparatore dei portieri del Milan. Secondo ‘Sky Sport’ la notizia sarebbe quasi ufficiale. Non si tratta di un ritorno, ma di una promozione visto che l’ex numero uno brasiliano ha allenato i portieri dell’Under 17 rossonera. A partire dalla prossima stagione sarà nello staff tecnico di Stefano Pioli per il nuovo Milan 2020-2021. Dida prenderà il posto di Luigi Turci (ex estremo difensore dell’Udinese, squadra in cui ha militato negli anni ’90).

Dieci anni in rossonero per lui

‘Bagheera la pantera‘, questo il suo soprannome quando vestiva i colori rossoneri, ha difeso per quasi dieci anni (escludendo un anno in Brasile quando fu mandato in prestito al Corinthians) la porta del Milan. E’ stato uno degli eroi quando Carlo Ancelotti è stato sulla panchina rossonera. Importanti le vittorie in Champions League sia contro la Juventus nel 2003 che contro il Liverpool nel 2007. Ha vinto anche uno scudetto nel 2003-2004.