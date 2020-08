Calciomercato Milan, un attaccante vuole tornare in rossonero

Il calciomercato del Milan si fa sempre più intenso, e nel corso di questi ultimi giorni la squadra rossonera ha cercato di portare avanti varie operazioni, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite. Occhio soprattutto a chi può arrivare, con tantissimi nomi in ballo, e un potenziale ritorno di fiamma.

Mercato Milan: Deulofeu vuole il ritorno

Nelle ultime ore si è parlato tanto di Milan, e si è parlato tanto soprattutto di Gerard Deulofeu, attaccante del Watford e proprio ex rossonero. Qualche anno fa la sua esperienza al Diavolo durò solo un anno, ma in quella stagione riuscì a dimostrare tutte le sue doti, e in particolare ad entrare nel cuore dei tifosi. Ora si pensa al ritorno, ipotesi a lui molto gradita. E’ sempre più chiaro di come lo spagnolo voglia ritornare al Milan, una squadra che in poco tempo gli ha dato tanto, e che adesso lo riaccoglierebbe come un figliol prodigo.

fonte Tuttosport

Milan-Deulofeu: concorrenza spagnola

Deulofeu è un obiettivo concreto per il Milan, e allo stesso giocatore non dispiacerebbe affatto ritornare in Serie A. Occhio però a quello che può succedere dietro le quinte, con un’altra pretendente che potrebbe farsi avanti sempre di più: stiamo parlando del Valencia allenata da Javi Garcia, tecnico che lo ha avuto con sè proprio al Watford.

