Calciomercato Milan, idea Chiesa: la strategia rossonera

Il Milan si prepara a quella che potrebbe essere una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione. I rossoneri vogliono andare a puntellare vari reparti, e soprattutto in attacco potrebbe succedere qualcosa. Gli obiettivi sono diversi, ma nelle ultime ore qualcosa si sta muovendo in casa Diavolo.

Mercato Milan: Chiesa è un obiettivo, Paquetà la contropartita

Tra i tanti nomi circolati ultimamente e accostati al Milan, uno dei più interessanti e suggestivi è sicuramente Federico Chiesa. L’esterno della Fiorentina è un’idea nata diverso tempo fa, e che soltanto negli ultimi giorni si sta facendo sempre più concreta. Chiaro di come i rossoneri vogliano accelerare i tempi, ed altrettanto chiaro di come dalle parti di Milano ci sia già una vera e propria strategia. Pagare il cartellino totale del figlio d’arte non è impresa facile, ed è per questo che stando a quanto riportato da Tuttosport, il Milan starebbe pensando di inserire Paquetà come contropartita. Un profilo che alla Fiorentina piace.

Colpo Chiesa: è corsa a 3

Il Milan pensa a Chiesa, ma non è affatto l’unica big italiana ad essere interessata. I rossoneri si accodano, anche perchè la Juventus ad oggi sembra essere in pole, con un Inter che resta distaccata ma comunque in corsa. Si prospetta un possibile duello a 3, con il giocatore ancora in forte dubbio sul suo futuro.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan: tre colpo in arrivo, uno è un ritorno