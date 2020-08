Il Milan potrebbe cambiare ancora pelle, almeno in dirigenza. Stabilito il quadro della prossima, imminente, stagione, i rossoneri potrebbero fare presto i conti con un cambio ai vertici del club. Bernard Arnault, già a capo del gruppo Louis Vuitton, vuole rilvare il Milan e rifondare il CdA: cambierebbe anche il calciomercato.

Calciomercato Milan, svolta nella cessione ad Arnault

Da tempo ci sono voci del possibile addio di Paolo Scaroni con il forte interessamento di Bernard Arnault ma sono arrivate che smentite continue. Stando, però, a quanto si legge su sportmediaset.it, la possibilità che il ricco imprenditore francese rilevi il club di Milanello sono molto alte. Qualche mese fa, addirittura, sembrava che l’operazione fosse già in stato avanzato e che le parti stessero per annunciare l’accordo, nonostante la trattativa fosse particolarmente difficile. Ma ad oggi i rumors continuano e nascondono, certamente, qualcosa di vero. Anzi, secondo quanto riferisce SportMediaset, Arnault non solo vorrebbe prendersi il Milan ma avrebbe anche già deciso il nuovo CdA: ci sarebbe l’intero organigramma. Il tutto dopo aver avuto buone garanzie sul fronte nuovo stadio e sulla “cittadella del lusso”.

I dettagli che favoriscono l’arrivo di Arnault

Un indizio fondamentale che fa credere alla fattibilità dell’operazione Milan-Arnault è l’abbandono di una strategia triennale da parte di Elliot: cioè l’abbandono della pista Rangnick. Un altro indizio sarebbe la volontà di Maldini e Gazidis di confermare la loro presenza nel Milan, come ambasciatori del club nel mondo.

