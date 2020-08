Calciomercato Juventus, si continua ad insistere sul gioiello italiano

La Juventus ragiona sul mercato, e lo fa soprattutto in ottica futuro. La squadra bianconera vorrebbe rinforzarsi nel reparto di centrocampo, dove quest’anno sono stati davvero pochi i gol segnati (Ramsey il più prolifico). Insomma è ovvio che servirà una svolta, un innesto di quelli che cambiano le stagioni.

Mercato Juventus: Paratici insiste per Zaniolo, la strategia

Tra i tanti nomi accostati alla Juventus ce n’è che più di tutti va a fomentare i tifosi: Nicolò Zaniolo. Il talento della Roma è senza ombra di dubbio uno dei giocatori più interessanti d’Europa, e i suoi margini di miglioramento continuano ad essere enormi. Parliamo di un giocatore che fa impazzire la Vecchia Signora già da tempo, e parliamo soprattutto di un ragazzo che garantirebbe un futuro roseo per almeno altri 10 anni. Una trattativa per nulla semplice però, ma che potrebbe essere sbloccata con l‘inserimento di qualche contropartita tecnica: Bernardeschi e Romero i primi “sacrificabili”. Questa la notizia riportata da Tuttosport.

Juventus-Zaniolo: ottimismo Roma

I bianconeri vogliono puntare forte su Zaniolo, ma dovranno vedersela con un vero e proprio muro eretto dalla Roma. I giallorossi, seppur con il bisogno di capitalizzare a causa del bilancio ancora in rosso, hanno grande fiducia e ottimismo per via di un fattore molto importante: il possibile arrivo di Friedkin, papabile successore di Pallotta. Difficile che la nuova proprietà si privi di un talento così importante e cristallino.