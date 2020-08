Calciomercato Juventus, intreccio con Roma e Manchester United

Un momento davvero molto concitato in Serie A, non solo per quella che sarà l’ultima gara di campionato, ma anche per quel che riguarda il mercato. La maggior parte delle squadre è alla ricerca di vari rinforzi, ma allo stesso tempo di piazzare qualche esubero in giro. Ne sa qualcosa la Juventus, sempre molto vigile sulle vicende sia italiane che estere.

Mercato Juventus: assalto a Smalling? Bernardeschi la contropartita

La Juventus pensa in grande come sempre, ed in particolare vorrebbe andare a rinforzarsi nel reparto difensivo. Tra i tanti obiettivi c’è anche Chris Smalling, giocatore del Manchester United ed attualmente in forza alla Roma. Il centrale inglese ha disputato una grnade stagione in giallorosso, e le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione da parte di tutti. La Vecchia Signora potrebbe decidere di andare all’assalto, e magari aiutarsi con l’inserimento di una contropartita: Federico Bernardeschi. Il giocatore bianconero non è mai stato nei piani di Sarri, e il suo scarso impatto in questa annata, rischia di portarlo ad una cessione. Questo quanto riportato da cm.it.

Juventus-Smalling: sfida alla Roma

Smalling è un obiettivo per la Juventus, ma un obiettivo che resta comunque piuttosto difficile da raggiungere. Occhio infatti alla concorrenza spietata proprio della Roma, la quale cercherà di fare di tutto pur di aggiudicarsi il difensore.

