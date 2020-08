Calciomercato Inter, tutta la verità sul sogno Messi

L’Inter continua a lavorare in vista della prossima stagione, e lo fa inseguendo i vari obiettivi prefissati da Conte e dirigenza. Inutile ribadire ancora una volta la volontà del club meneghino di alzare la famosa asticella, ed è altrettanto inutile andare ad elencare tutti i sogni di mercato che ultimamente stanno uscendo fuori. Fatto sta che ci sarà da divertirsi.

Mercato Inter: Messi sogno infranto, l’argentino pensa solo al Barca

Nelle ultime ore si è parlato tanto di Inter, ed in particolare di Leo Messi. L’attaccante argentino è stato accostato ai nerazzurri da tantissime voci provenienti anche dalla Spagna, ma a quanto pare tutto è destinato a restare soltanto un sogno. La Pulce ha infatti posato con la nuova maglia del Barcellona, lasciando l’ennesimo indizio su quello che sarà il suo futuro: “I colori sono dentro”. Una frase che vale tanto, e che purtroppo per i nerazzurri sa tanto di sogno infranto. Non che Conte e Marotta fossero ottimisti, ma ci hanno sperato. Questo quanto riportato da Tuttosport.

Messi-Inter: colpo ancora possibile?

Vedendo le ultime indiscrezioni per quanto riguarda Messi, ad oggi appare davvero molto difficile un approdo dell’argentino a Milano. Eppure c’è una minuscola speranza che tutto possa ancora succedere. Nella giornata di ieri si è infatti parlato di un’offerta monstre per il fuoriclasse da parte dei nerazzurri, questi i dettagli.