Calciomercato Inter, Marotta sull’arrivo di Messi a Dazn

Al termine della gara contro l’Atalanta, ai microfoni di DAZN è intervenuto l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, soffermandosi anche su temi di mercato.

Atalanta-Inter, le parole di Marotta

Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Il nostro obiettivo è quello di crescere, eliminare gli errori che sono stati fatti, alzare l’asticella in termini di qualità, dobbiamo continuare su questa strada, con grande cattiveria e determinazione. Questo gruppo merita un plauso, non è facile migliorare le squadre buone, la rosa di oggi è davvero importante. Messi continuerà a Barcellona la sua esperienza, è un gioco, è fantacalcio. Se decidesse di cambiare aria, noi dobbiamo cogliere le opportunità, non credo che questo rientri tra quelle“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Atalanta-Inter, il tabellino della gara