Calciomercato Inter, Conte ha un preferito per l’attacco

Il calciomercato dell’Inter continua ad andare avanti con grande intensità, e negli ultimi giorni la squadra nerazzurra sta cercando di portare avanti diverse operazioni. L’obiettivo è ovviamente quello di puntellare vari reparti, tra cui quello d’attacco. La dirigenza ha tracciato diversi obiettivi, ma la sensazione è che la parola finale spetterà ad Antonio Conte.

Mercato Inter: Dzeko è il preferito di Conte

Le voci riguardanti l’Inter sono tantissime, e attenzione soprattutto a quello che può succedere nel reparto offensivo. Il futuro di Lautaro Martinez continua ad essere parecchio incerto, ed è per questo che i nerazzurri dovranno assolutamente trovare un’altra punta per andare ad infoltire la batteria di giocatori richiesta da Conte. Tra i tanti nomi c’è però un preferito proprio del tecnico: si parla di Edin Dzeko, giocatore che da sempre è stato rappresentato come un pallino del club meneghino. Già lo scorso anno le due parti si avvicinarono parecchio, stavolta chissà che non possa esserci la svolta decisiva. Questo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport.

Ultime Inter: futuro incerto per Lautaro

Dzeko è un obiettivo concreto per l’attacco nerazzurro, ma ad oggi la questione prioritaria resta quella di sbrogliare la matassa Lautaro. L’argentino è ancora sotto osservazione dal Barcellona, e il suo futuro oscilla tra rinnovo e cessione. Possibile inoltre che delle novità vere e proprie si abbiano soltanto tra qualche settimana.