Bologna, possibile arrivo di De Rossi: pronto al nuovo incarico

Bologna, Daniele De Rossi arriva in qualità di allenatore della Primavera: l’idea di Walter Sabatini

Il Bologna ha messo gli occhi su Daniele De Rossi. Sì, suona strano dirlo, ma questa volta non nel ruolo di uomo d’esperienza in mezzo al campo, ma fuori dello stesso e con il ruolo da allenatore. Ebbene sì, sarebbe pronto il campione del Mondo 2006 ad una nuova esperienza, questa volta appunto sulla panchina. L’idea è quella del Bologna, nel settore giovanile dello stesso club emiliano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Torino, Schick torna in Serie A: il possibile scenario

De Rossi pronto alla nuova esperienza da allenatore: niente Fiorentina, potrebbe partire dalla Primavera del Bologna

Si era parlato di Fiorentina, ma stando a quel che rivelano i colleghi de La Repubblica, Daniele De Rossi potrebbe cominciare il suo percorso da allenatore, annodando la cravatta griffata di rossoblu. I felsinei potrebbero affidargli la guida tecnica della Primavera, un percorso che Daniele De Rossi accetterebbe volentieri, prendendo spunto dal suo amico di sempre, Andrea Pirlo, che ha preferito cominciare proprio così, con l’Under 23 della Juve. Però l’ex capitano giallorosso dovrà prendere il patentino, ad oggi non avrebbe ancora i titoli per diventare un allenatore a tutti gli effetti. Ma l’idea di Walter Sabatini, ex ds della Roma, sarebbe proprio quella di tornare a lavorare con Daniele De Rossi.