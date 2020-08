Atalanta, il dramma di Ilicic: ecco perché sarebbe in Slovenia

Atalanta, Ilicic non riesce ad essere sereno: spunta un’indiscrezione sulla sua fuga in Slovenia

Cosa succede a Josip Ilicic? Il talento sloveno è ormai assente da un po’ e non è chiara la sua situazione. L’Atalanta farà a meno di lui nell’importante sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germian, ma è giallo sulla situazione che gli riguarda. Sì, perché è volato in Slovenia per trovare pace e relax, staccare per un po’ la spina dopo un periodo non facile.

Atalanta, Ilicic potrebbe soffrire di un male oscuro: ecco perché sarebbe in Slovenia

Stando a quelle che sono le news che arrivano proprio su Josip Ilicic, talento indiscusso dell’Atalanta, ci sarebbe un “male oscuro” per lui. Non una questione di infortunio muscolare o comunque fisico, a rivelare la notizia sono i colleghi de La Repubblica. Lo aveva detto Gian Piero Gasperini: “Josip è un ragazzo forte, ma molto fragile”.

Ilicic avrebbe sofferto molto nei periodi di lockdown, ha avuto bisogno di tornare al suo Paese per ritrovare la serenità. Il problema che lo tiene lontano dai campi di calcio, potrebbe essere legato alla depressione, come riportano direttamente dal quotidiano. Ancor prima per l’importanza che ha in campo, l’Atalanta e tutti i tifosi attendono il suo momento, ancora una volta, sui campi da gioco. Per poterlo virtualmente riabbracciare, ritrovandolo sereno questa volta e pronto a vincere la sua personalissima battaglia. E tutti non vedono l’ora di rivedere il suo sorriso in campo, tra una giocata e un’altra, con cui ha portato la Dea nei posti più ambiti d’Europa.