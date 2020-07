Ultime Inter, ancora guai per Brozovic: intervegono i Carabinieri al Pronto Soccorso

Il campionato dell’Inter è praticamente volto al termine, ma al di là delle faccende di campo, ci sono delle altre novità per quanto riguarda Marcelo Brozovic. Il centrocampita croato è stato ancora una volta coinvolto in un episodio piuttosto spiacevole.

Inter: escandescenze per Brozovic al Pronto Soccorso, chiamati i Carabinieri

Non è un periodo felicissimo per Brozovic, il quale già un paio di settimane fa era stato già coinvolto in un avvenimento extra calcistico. Il giocatore infatti ha ricevuto la sospesione della patente a causa di un semaforo rosso preso a bordo della sua auto Rolls Royce. A quanto pare però ci sono ancora guai in vista per il nerazzurro.

Nella serata di ieri è infatti apparso ancora una volta su di giri per tenori alcolici: Brozovic avrebbe infatti dato in escandescenza in Pronto Soccorso, pretendendo soccorso per un amico lievemente ferito ad una gamba. Un atteggiamento piuttosto molesto e che avrebbe costretto le altre persone a chiamare i Carabinieri. All’arrivo delle Forze dell’Ordine, il giocatore avrebbero poi continuato le ostilità, fino a poi calmarsi subito dopo. Questo quanto riportato dall’Ansa.

Guaio Brozovic: ecco cosa ha rischiato

I Carabinieri sono stati chiamati per calmare la situazione, ma in primo momento hanno avuto modo di constatare un atteggiamento piuttosto ostile da parte di Brozovic. Il giocatore è stato intimato alla calma, e in caso contrario avrebbe addirittura rischito il penale. Una faccendo poco felice, e che ancora una volta va a gravare nell’ambiente Inter.

