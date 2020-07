Parma, la stellina Diakhate nei guai. Arriva la denuncia da una ragazza aggredita in un locale di Firenze.

Parma : Diakhate finisce nei guai

La denuncia fa rabbrividire. Samantha Luisa Duarte, 20 anni, questo il suo nome, la notte tra il 23 e il 24 luglio racconta di essere stata stata aggredita dal centrocampista di proprietà del Parma Abdou Diakhate, 22 anni. Il calciatore è cresciuto nella Fiorentina ed oggi si trova in prestito al KSC Lokeren in Belgio.

«Mi ha distrutto, non posso più mangiare, ora prendo solo pappine, ho difficoltà a parlare, ho dei ferri in bocca, e mi sono gonfiata. Avrei voluto fare la modella e, invece, la mattina piango quando sono allo specchio. Voglio giustizia».

Il racconto della storia è incredibile

«Mi aveva avvicinato per parlarmi, noi ci conoscevamo, eravamo compagni di classe, e all’improvviso mi è arrivato un cazzotto, mi ha rotto la mandibola ed è andato via senza soccorrermi. Lui e i suoi amici mi hanno lasciata per terra, io ero in lacrime e nel sangue e la sua fidanzata filmava. Lui mi guardava dall’alto verso il basso prima di perdere i sensi. Poi, non solo non ha chiamato l’ambulanza, ma è anche andato via scortato con intorno la sicurezza».

Il motivo del litigio

La ragazza ha parlato dei motivi del litigio:

«A settembre dello scorso anno ho litigato con la sua fidanzata, tutto qui. E ora a distanza di tempo un uomo alto 195 cm e grosso 80 kg ha aggredito una ragazzi di 50 kg. Assurdo. Poi io e lui ci conosciamo da tempo, in passato è venuto anche a casa mia non mi sarie mai aspettato una cosa del genere».