Conferenza per il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri. I blucerchiati domani pomeriggio affronteranno il Brescia di Diego Lopez per l’ultima giornata di campionato della Serie A.

Ranieri: “Speso molte energie nervose“

Conferenza prepartita per l’allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri. Domani alle 18:00 i suoi ragazzi scenderanno in campo ed affronteranno il Brescia, retrocesso aritmeticamente in Serie B. Ecco le dichiarazioni dell’ex Roma: “Ci teniamo a concludere bene la stagione. Non sarà semplice contro un Brescia che vuole onorare il campionato fino alla fine. Abbiamo rispetto per le rondinelle, ma domani voglio i tre punti. E’ vero che da quando abbiamo conquistato la salvezza sono arrivate tre sconfitte consecutive, però c’è da dire che in ogni partita abbiamo lottato sempre su ogni pallone. Con il Milan abbiamo avuto anche la possibilità di pareggiare, ma non è andata così. E’ difficile recuperare in due giorni. Da quando il campionato è ripreso non ci siamo più allenati, solo chi non scendeva in campo si allenava. Dalla gara contro l’Inter abbiamo speso tanto di energie nervose, quando giochi in Serie A è molto più difficile.

Questi ragazzi hanno sempre dimostrato di essere professionisti e sono diventati più squadra. Sono soddisfatto perché hanno sempre seguito le mie indicazioni“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Stasera in TV calcio, tutte le partite in diretta di oggi venerdì 31 luglio

Ancora Ranieri: “Che calcio è senza tifosi?“

“E’ un campionato falsato perché col Covid e senza il supporto dei tifosi è stato brutto. Spero che dal prossimo campionato ci siano dei cambiamenti. Mercato? Parlerò con Osti e con Ferrero, spero in una buona campagna acquisti“.