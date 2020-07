Conferenza prepartita per il tecnico dell’Inter, Antonio Conte. Domani sera i neroazzurri affronteranno l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Conte: “Atalanta una realtà, ma vogliamo concludere in bellezza”

Conferenza per l’allenatore neroazzurro, Antonio Conte. Domani sera, alle 21:45, l’Inter scenderà in campo per l’ultima giornata di campionato di Serie A, poi sarà solo Europa League per gli uomini dell’ex ct della nazionale, il 5 agosto dovranno affrontare gli spagnoli del Getafe. Ecco le sue dichiarazioni: “Contro l’Atalanta dobbiamo giocare a viso aperto senza fare calcoli. Ci sarà da soffrire, spero che a soffrire però siano loro. Loro sono diventati una realtà consolidata in Italia, sono ai quarti di finale di Champions, giocheremo a viso aperto. Ci teniamo a chiudere nel migliore dei modi la stagione. Ricordiamoci che siamo la miglior difesa e il secondo miglior attacco.

Speriamo di uscirne vittoriosi. Covid? E’ stata una nuova esperienza per tutti, è stata un’annata molto impegnativa. Napoli? Abbiamo disputato una bellissima partita, l’abbiamo giocata con attenzione e determinazione. Ci tengo a ringraziare tutti i miei giocatori che si sono fatti trovare sempre pronti, ma su questo non ho mai avuto dubbi“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ultime Inter, ancora guai per Brozovic: intervegono i Carabinieri al Pronto Soccorso

Ancora Conte: “E’ importante abituarsi a giocare con la pressione addosso“

“Dobbiamo abituarci a giocare con la pressione addosso, di chi magari è dietro e ti vuole superare. Domani è l’ultimo step per capire a che punto siamo arrivati“.