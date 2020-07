News Cagliari, Zenga spera in una lunga permanenza

Conferenza per il tecnico del Cagliari, Walter Zenga. Domani sera i rossoblù affronteranno il Milan di Stefano Pioli per l’ultima gara del campionato di Serie A.

Zenga: “Io inguaribile ottimista, spero nella riconferma“

Conferenza prepartita per l’allenatore del Cagliari, Walter Zenga. Domani sera i suoi ragazzi affronteranno i rossoneri di Stefano Pioli. Ecco le sue dichiarazioni in sala stampa: “Il Milan sta attraversando un ottimo momento di forma, cercherò di schierare in campo la migliore formazione anche se ho gli uomini contati. Difesa a 3? Ci siamo trovati bene, penso che anche domani sera la attuerò. Trequartista? Ancora non ho idea di chi schierare, parlerò prima con i medici e stesso domani deciderò. Non sono emozionato per un ritorno a San Siro, anche perché non è la prima volta che succede.

Sarò felice quando rivedrò i tifosi allo stadio che sosterranno la nostra squadra. Una possibile permanenza qui? Sono un’ottimista, ma a decidere è Giulini. Io mi sento e sono allenatore del Cagliari. I ragazzi della Primavera? Mi stanno impressionando molto. Carboni, Ladinetti e Gagliano? Nessuno di loro sapeva che sarebbe sceso in campo“.

Ancora Zenga: “I ragazzi hanno disputato grandi partite“

“La squadra ha fatto prestazioni di livello, l’unico rimpianto è di non averle ripetute nelle successive gare. Vincere a Milano? Non credo cambi granché dal punto di vista della panchina, a decidere è sempre la società“.