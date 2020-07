News Atalanta, Gasperini cambia idea ed elogia la novità

Conferenza per il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini. Domani sera i neroazzurri affronteranno l’Inter di Antonio Conte nell’ultima giornata di campionato di Serie A.

Gaserini: “Non è calcio senza tifosi“

Conferenza prepartita per l’allenatore degli orobici, Gian Piero Gasperini. I suoi ragazzi domani sera scenderanno in campo contro l‘Inter di Antonio Conte. Ecco le dichiarazioni dell’ex Genoa: “E’ stato un campionato difficile, soprattutto per i calciatori. Vogliamo chiudere il campionato nel migliore dei modi. Il nostro obiettivo era quello di arrivare in Champions e ci siamo riusciti. Complimenti alla squadra per aver conquistato tante vittorie consecutive. Contro l’Inter vogliamo chiudere in bellezza. Psg? Ci teniamo a far bene in Europa. Quella di domani può essere una preparazione in vista del match del 12 agosto.

Tifosi? Peccato non aver avuto il loro supporto, ci sarebbe servito. Mi auguro che dalla prossima stagione qualcosa possa cambiare e che tornino sugli spalti a sostenerci. Non è calcio senza di loro“.

Ancora Gasperini: “Le 5 sostituzioni ci hanno salvato“

“Un voto alla squadra? Difficile non dare il massimo. Abbiamo stabilito nuovi record e compiuto tanti buoni risultati, ma dobbiamo guardare avanti. Siamo stati fortunati a non avere molti infortuni. Le 5 sostituzioni sono state di grande aiuto, pensate che all’inizio questa idea non mi piaceva. Sono stupito dalla continuità dei ragazzi, tutti stanno dando il massimo“.