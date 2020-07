L’intervista a Ismael Bennacer

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a MilanTv oggi.

Le parole di Bennacer

Gol: “Peccato che non c’erano i tifosi, ero molto contento perché ho aiutato molto la squadra con questo gol. Io lavoro tanto per esser decisivo, anche se lavoro tanto per la squadra, ma anche personalmente è sempre positivo andare in gol o far segnare i compagni. Peccato per le porte chiuse, ma non è stato l’ultimo gol, spero di segnarne ancora tanti”.

Regista: “Piano piano mi sto prendendo questo ruolo. Per me è uguale anche giocare mezz’ala, devo crescere in qualcosa, faccio il regista da neanche due anni e ho tanto da migliorare”.

Kessie: “Con lui sto bene in campo, proviamo a dare il meglio al suo fianco. Più passeremo tempo insieme e più le cose miglioreranno, per noi e per la squadra. Sono contento di lavorare con un calciatore del genere”.

Donnarumma “E’ bello quando in una squadra ci sono diversi leader in campo. Gigio è questo tipo di giocatore, è un capitano, parla tanto e aiuta tutti i suoi compagni”.

lockdown: “Abbiamo lavorato anche, durante e dopo il lockdown, eravamo stanchi ma guarda adesso… Farei la preparazione allo stesso modo per avere questi risultati”.

Cagliari: “Speriamo di far bene per i tifosi, non sono con noi ma sono parte di noi, la nostra forza. Dobbiamo dare tutto per loro, vogliamo vincdre ancora per loro”.

LEGGI ANCHE >>> Le parole di Calhanoglu sul futuro