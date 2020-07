Juventus, Sarri in conferenza: “Ronaldo? Vediamo come sta, Dybala non torna in gruppo”

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato in vista dell’ultima gara di campionato. Queste le sue parole riportate dalla nostra redazione.

Juventus, Sarri: “Calendari sbagliati? Mia constatazione”

“Calendari sbagliati? Non ho mai detto questo, la mia è stata una semplice constatazione. Ci siamo dovuti adeguare come tutti, penso non sia stato facile per nessuno, neppure per chi li ha fatti. Si può considerare un alibi? Non c’è un secondo fine nelle mie parole. Sul Lione? Meglio arrivarci freschi? Questo discorso lo abbiamo fatto già diverso tempo fa, vedremo anche chi riuscirà ad averne di più. Domani ci sarà un test per i giovani? Penso che preparare la sfida con il Lione non sia per nulla semplice, a livello emotivo siamo ancora parecchio provati. L’unica cosa da fare è farci trovare pronti per questa gara importante, domani giocherà chi sarà in condizione. Ronaldo e Dybala? Cristiano è uno di quelli che ha giocato di più, oggi vedremo meglio e ci renderemo conto di come sta. Dybala per ora non si allenerà in gruppo, è in mano allo staff e tutto procede in modo regolare. Prossima stagione? Spero che si riprenda con i tempi giusti, farebbero bene una 20ina di giorni di stop. A ottobre e novembre saremo tutti fusi”

