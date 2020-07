Juventus, infortunio Dybala: ecco quando torna

Juventus, ancora incerto l’utilizzo di Paulo Dybala in Champions League. L’attaccante argentino, infatti, non è ancora al top.

Juventus, le condizioni di Paulo Dybala

Juve in ansia per le condizioni di Paulo Dybala, uscito anzitempo dalla gara con la Sampdoria per un problema muscolare. L’argentino non sta ancora bene.

Per questo motivo l’argentino ha saltato la gara di Cagliari. La mossa sembrerebbe esser stata solo una precauzione e per questo il calciatore non dovrebbe essere disponibile neanche per il match con la Roma.

Nel mirino ovviamente resta la gara di Champions League contro il Lione. Come riportato da Tuttosport, in casa bianconera c’è al momento grande fiducia sulla presenza del calciatore in Europa.

Tra una settimana la formazione di Sarri affronterà l’OL allo Juventus Stadium per giocarsi le Final8 di Champions, l’utilizzo della Joya in Champions League sembra scontato anche se potrebbe non giocare dal primo minuto ma entrare a gara in corso.

Juve, così senza Dybala

Se l’argentino non dovesse farcela, al suo posto dovrebbe scendere in campo Gonzalo Higuain. Il numero 21 sta recuperando la condizione e nelle ultime uscite è apparso in netto miglioramento. Le sue quotazioni, con quelle di Ronaldo e Bernardeschi in attacco continuano a salire. Il modulo dovrebbe essere il 4-3-3 con Bentancur, Rabiot e Ramsey in mezzo al campo. Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alex Sando dietro.

