Calciomercato Serie A: colpo da Barcellona di una big

Calciomercato Serie A, arriva Raul De Tomas: l’indiscrezione arriva dalla Spagna

Il calciomercato si infiamma in Serie A, nonostante non sia ancora il momento. Sì. perché solo a settembre si ufficializzeranno quelli che sono i colpi piazzati nel nostro campionato, con la Juventus che ha già preso Arthur, l’Inter Hakimi e il Napoli, quest’oggi, Victor Osimhen. Ad aggregarsi agli acquisti appena citati, che arriveranno non appena il mercato aprirà i propri battenti, potrebbe esserci il calciatore spagnolo, Raul De Tomas.

Serie A, una big finisce sul classe ’94: lo rivelano i colleghi di AS

Il centravanti classe ’94, Raul De Tomas, arriverebbe da Barcellona, sponda Espanyol. L’attaccante che ha giocato 11 partite in Liga, trovando 4 reti, sbarcherà in Serie A. E’ la voce di calciomercato lanciata dai colleghi iberici di AS, con diverse squadre che sarebbero interessate all’attaccante. Il quotidiano spagnolo non ha rivelato il club interessato in Italia, che sarebbe pure più di uno, ma ha annunciato la possibilità di vederlo in Serie A, dopo la deludente retrocessione in Segunda Liga, la corrispondente Serie B del campionato spagnolo. Sarebbe stata recapitata un’offerta proprio negli uffici dell’Espanyol, per andare a prelevare l’attaccante che adesso si troverà costretto a dire addio, per non scendere di categoria assieme al suo club. E tra i club interessati, si parla appunto di una big: che sia un derby acceso di mercato tra Roma e Lazio?