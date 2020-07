Calciomercato Napoli, commovente messaggio del Lille per Osimhen

Victor Osimhen è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. L’ex punta del Lille è stato ringraziato, con un messaggio, dal suo ex club.

Il Lille ad Osimhen: “Onorati di averti avuto con noi“

Victor Osimhen è da qualche ora un nuovo giocatore del Napoli. Finalmente è arrivato il tanto atteso tweet del patron Aurelio De Laurentiis: “Benvenuto Victor!“. Il nazionale nigeriano lascia così la Francia dopo un anno, in cui ha giocato in campionato 27 volte con la maglia del Lille segnando 13 volte. Ed è proprio il suo, oramai, ex club a salutarlo con un lungo messaggio sul proprio sito ufficiale. Ecco cosa hanno scritto: “Pochi calciatori sono entrati nel cuore della società così in fretta. Sei arrivato la scorsa estate da noi dallo Charleroi, avevamo capito di aver ingaggiato un calciatore spettacolare ed efficiente, a Lille come in tutta la Ligue 1. Hai disputato 38 incontri in tutte le competizioni con i nostri colori, segnando 18 volte e fornendo 4 assist.

Hai emozionato tantissimi tifosi che ti hanno sostenuto. Quarto capocannoniere del campionato, sei entrato nella storia di questo club. Nelle ultime 40 stagioni solo Nicolas Pepe e Moussa Sow hanno fatto meglio. In Champions hai trovato la rete contro Chelsea e Valencia“:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, ADL annuncia Osimhen: ora è ufficiale

Ancora il Lille: “Buon viaggio, Victor“

“Un nuovo passo nella tua carriera ti attende. Il Lille è orgoglioso di aver avuto un giocatore come te. Grazie per tutte le emozioni offerte. Buon viaggio, Victor. Ovviamente sarai sempre il benvenuto allo stadio Pierre Mauroy”.