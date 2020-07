Calciomercato Napoli: per Milik non c’è solo la Juventus

Napoli, in attesa di Oshimen la società cerca di piazzare Arek Milik. Come riportato dal Corriere dello Sport la Juve non è l’unica pista.

Napoli, Milik può finire in Premier League

In attesa di annunciare Oshimen, gli azzurri cercano di cedere Arek Milik, attaccante polacco ad un anno dalla scadenza di contratto.

Tutti aspettano il Napoli e De Laurentiis per l’annuncio di Victor Osimhen: accadrà probabilmente oggi, o forse no, ma siamo ormai giunti alle fasi finali per 47 milioni di euro e la cessione di Orestis Karnezis e quella di Claudio Manzi, il capitano della Primavera (20 anni) che si ritrova a godere della propria occasionissima.

Intanto gli azzurri puntano a chiudere per la cessione di Milik. Il polacco oramai è chiaro vuole la Juventus, che non può spendere i quaranta milioni (circa) richiesti di De Laurentiis.

Napoli, due club su Milik

Sull’attaccante ci sono anche Atletico Madrid e Tottenham che attendono gli sviluppi e nessuna fretta. Per gli azzurri sarebbe meglio cedere il calciatore in Premier, a patto che arrivino i 50 milioni chiesti da De Laurentiis e appena sborsati per la punta.

Giuntoli sa che dovrà partire per la Premier League. Il ds sta ascoltando anche le sirene del Manchester City e il Liverpool e il Manchester United per Koulibaly oppure l’Everton per Allan. o.