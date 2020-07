Calciomercato Napoli, ADL annuncia Osimhen: ora è ufficiale

Il calciomercato del Napoli continua ad essere molto interessante, e nella giornata di oggi è arrivata finalmente la tanto attesa notizia riguardo Victor Osimhen. A dare l’annuncio ci ha pensato il patron De Laurentiis, tramite il solito e consueto tweet di benvenuto.

Ultime Napoli: Osimhen è un nuovo giocatore azzurro

Victor Osimhen è un nuovo giocatore del Napoli: poco fa è arrivata infatti l’ufficialità tramite un tweet di De Laurentiis. L’attaccante nigeriano arriva ai partenopei per 50 milioni di euro più bonus, cifra comunque parecchio importante, e che dimostra ancora una volta la grande volontà della squadra di voler crescere e alzare l’asticella. Il giocatore ha disputato una stagione straordinaria con la maglia del Lille, che lo ha portato a realizzare ben 18 reti in 38 presenze in tutte le competizioni. Gattuso lo aspetta, la prossima annata lo vedrà da grande protagonista come si aspettano tutti?

Osimhen al Napoli: cosa cambia per Gattuso?

L’attacco visto nella sfida con l’Inter non è stato di certo soddisfacente, specie per Gattuso. Se Mertens è risultato come sempre affidabile, lo stesso non si può dire per Milik, ormai ad un passo dalla partenza. Ora però con Osimhen cambieranno le cose, soprattutto dal punto di vista del gioco. Il nigeriano ha come grande caratteristica quella della velocità, ed è probabile che ora la squadra azzurra voglia cercare di sfruttare proprio questa peculiarità. Senso e fiuto del gol, potenza fisica e scaltrezza.