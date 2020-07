Calciomercato Napoli, altro che addio: per Giuntoli non è in uscita

Calciomercato Napoli, a tutto Giuntoli: il ds annuncia il futuro di Hirving Lozano

E’ stata la giornata di Victor Osimhen, ma il calciomercato del Napoli sarà incentrato tra entrate e uscite. E’ il caso non solo di Arkadiusz Milik, sempre più ai margini del club azzurro, ma anche di Hirving Lozano. Sì, perché in ballo c’è anche il suo futuro, ma lo scenario potrebbe prendere una piega diversa. Il talento messicano non si è ancora espresso e potrebbe concedergli tempo il Napoli, trattenendolo per un’altra stagione. A parlarne è il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ai microfoni di Sky Sport.

Napoli, le parole di Cristiano Giuntoli su Osimhen, Milik e Lozano

Ha parlato ai microfoni di Sky Sport, il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli. Quelle che seguono, sono le sue parole: “Osimhen è un giocatore con prospettiva, ma è già forte nonostante l’età, bravissimo ad attaccare l’area avversaria. Crea molto nella fase offensiva, è un calciatore dalle caratteristiche molto diverse rispetto agli attaccanti del nostro organico. L’attacco ora mi sembra completo. Milik? Attendiamo, ma le volontà sono chiare: vogliamo dividerci. A questo punto siamo alla finestra, aspettiamo la scelta giusta, a settembre vedremo”.

Su Lozano: “Fossi al posto di Gattuso, lo terrei. Hirving è un calciatore che nell’ultimo periodo ha mostrato grandi lampi di qualità, ci ha messo un pochino, ma il calciatore ha mostrato cose importanti”.