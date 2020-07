Calciomercato Napoli, Adl svela i dettagli dell’affare Osimhen

Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ sull’ufficialità dell’arrivo in Campania del nuovo centravanti azzurro, Victor Osimhen.

De Laurentiis su Osimhen: “Felici del suo arrivo“

Aurelio De Laurentiis piazza il suo primo colpo di mercato di fine luglio (senza considerare gli arrivi del difensore albanese dell‘Hellas Verona, Amir Rrahmani e dell’attaccante della Spal, Andrea Petagna): si tratta di Victor Osimhen, nuova punta del Napoli. Si tratta del colpo più caro della società azzurra, superando quello dello scorso anno con l’acquisto di Hirving Lozano dal Psv Eindhoven.

Costo dell’operazione che si aggira sui 50 milioni di euro più bonus. Il numero uno azzurro ha rilasciato una breve intervista alla radio ufficiale della squadra, ‘Kiss Kiss Napoli‘. Ecco le sue dichiarazioni: “Siamo felici dell’arrivo di Osimhen. Il ragazzo è rimasto affascinato dalla bellezza di Napoli. Il suo numero di maglia? La numero 9. Devo fare i miei complimenti al nostro direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, per il suo impegno in questa trattativa. Non dimentichiamoci che il calciatore ha cambiato gli agenti in corsa“.

Ancora De Laurentiis: “Al Lille andranno 80 milioni di euro”

“La società francese prenderà 80 milioni di euro, al giocatore invece tra i 4, 4.5 milioni a stagione. Campionato il 12 settembre? Pura follia. Koulibaly? Se vuole parlarmi lo aspetterò, basta che mi chiama ed io rispondo. Se son rose fioriranno…“