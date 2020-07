Calciomercato Milan: tre colpo in arrivo, uno è un ritorno

Milan, sono tre i grandi obiettivi di mercato per sistemare l’organico. Serviranno un centrale, un centrocampista ed un esterno.

Milan, occhio anche a Deulofeu

Arrivano altre conferme per quanto riguarda il possibile ritorno di Gerard Deulofeu a Milano. L’esterno spagnolo, che mai avrebbe voluto abbandonare il Milan, potrebbe lasciare il Watford retrocesso.

L’ex Barcellona, così, potrebbe chiudere la sua esperienza nel club inglese, dopo 28 presenze e 4 gol in questa stagione di Premier League. Al calciatore farebbe piacere tornare al Milan, visto che tra gennaio e giugno 2017 si è trovato molto bene in rossonero. Negli ultimi giorni, per questo motivo, ci sarebbe stato anche un stato un sondaggio da parte dell’agente proprio per capire se possa interessare; di sicuro è un nome che può tornare d’attualità ma per ora il Milan non intende correre.

Milan, altri colpi

Forse anche perchè la priorità dei rossoneri ad oggi è quella di prendere un centrale. Il nome principale è quello di Nikola Milenkovic della Fiorentina. Non sarà facile strappare il serbo a Commisso con il quale bisognerà anche trattare per Rebic. A centrocampo l’ultimo nome è invece Lazar Samardzic, talento emergente dell’Hertha Berlino (società con la quale il Milan ha buoni rapporti nati dall’operazione Piatek), ma su di lui c’è anche il Chelsea che ha già avviato, come altre big, i contatti per prenderlo.

LEGGI ANCHE >>> Milan, il futuro del centrocampista