Calciomercato Milan: proposta di due anni per Ibrahimovic

Milan, per Ibrahimovic pronto un contratto biennale, può giocare fino a 40 anni.

Milan, ecco l’offerta a Mino Raiola

Il Milan fa sul serio, vuole tenere Zlatan Ibrahimovic fino a 40 anni. Testa, carisma e un corpo come Benjamin Button, nato vecchio che sembra diventare ogni volta più giovane stann convincendo il club a tenere la punta, non solo per unanno.

Ed è così che la storia d’amore tra Ibra e il Milan dovrebbe chiudersi tra due anni. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri starebbero pensando ad un biennale.

Milan, l’idea del club per Ibra

Ancora non c’è stato un incontro con Raiola, ma sarebbe inutile per Maldini e Massara vedere l’agente prima del termine del campionato. Ormai Ibra ha le idee chiare, e nonostante l’agente conti molto, sarà ancora lui a decidere.

Zlatan ha già preso la sua decisione quando è ad un passo dai 39 anni. Le cifre dovrebbero essere intorno ai 5 milioni più bonus per arrivare a 6.

Il nuovo contratto sarà questa volta biennale, e poi l’opzione per fare il dirigente con Maldini, magari, appena finita la carriera. Ibra fino ai 40 in rossonero e poi uomo mercato del club, il suo carisma e l’amicizia con Raiola potrebbero risultare decisive, vedi accordi con Donnarumma e Rognoli.

