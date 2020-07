Calciomercato Milan, pronto il rinnovo per un pupillo di Pioli

Il Milan si prepara ad affrontare quella che sarà una prossima sessione di mercato molto intensa. I rossoneri, dopo questo fantastico periodo post lockdown, è pronto ad alzare l’asticella, e magari a puntare a quella benedetta Champions League. Per farlo però. la squadra di Milano avrà bisogno di due cose: prendere nuovi innesti, blindare quelli che vengono considerati imprescindibili.

Ultime Milan: rinnovo Kessiè, agente a casa Milan

Tra gli elementi che hanno brillato di più in questo periodo, c’è sicuramente Kessiè. Il centrocampista ivoriano è finalmente tornato ad alti livelli che avevamo visto solo all’Atalanta, e forse è al momento migliore con la maglia del Milan. E’ ovvio di come le sue prestazioni abbiano impressionato tutti, a partire dal tecnico Pioli, che lo considera quasi come un suo pupillo. Il rinnovo adesso è d’obbligo, e pare che stando a quanto riportato da cm.com, il suo agente sia a casa Milan per discutere proprio di un prolungamento.

La rinascita di Kessiè

Ad inizio stagione nessuno si sarebbe mai immaginato una crescita così grande da parte di Kessiè. Eppure l’ivoriano ha stupito tutti, migliorando sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista dell’impatto sulle gare. Se prima poteva essere considerato quasi come una pedina di scambio, ora è a tutti gli effetti incedibile, e soprattutto pronto al futuro in rossonero.