L’obiettivo Champions League è stato centrato dopo 13 anni e ora la Lazio monitora il calciomercato per garantire a Simone Inzaghi una rosa all’altezza della prossima stagione.

Calciomercato Lazio, accordo con Borja Mayoral

Il primo colpo della Lazio 2020/21 arriverà dalla Spagna e riguarderà l’attacco. Il trio Immobile-Caicedo-Correa ha garantito alla Lazio di tornare in Champions League, grazie all’apporto dei centrocampisti, ma spesso durante la stagione non è bastata per inseguire qualcosa di più grande. Il sogno Scudetto, infatti, dopo il lockdown è pian piano svanito per la rosa eccessivamente corta dei biancocelesti. Per questo motivo Igli Tare è partito in qiunta e ha chiuso con il Real Madrid per Borja Mayoral.

Le cifre dell’affare

Stando a quanto riporta alfredopedulla.com, l’affare con i Galacticos è in chiusura per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, 5 in meno rispetto alla richiesta iniziale del Real Madrid. La Lazio, inoltre, avrebbe già trovato l’intesa con il calciatore sulla base di 2,5-2,7 milioni di euro più bonus che consentiranno al classe ’97 di guadagnare 3 milioni annui. Nell’accordo con il Real Madrid non ci sono clausole di recompra ma il club di Florentino Perez sarà interpellato e avrà l’ultima parola in caso di cessione.

