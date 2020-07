Calciomercato Juventus: svolta per Zaniolo

Juventus, ora Zaniolo si può fare. Come riportato da Tuttosport, i bianconeri stanno provando ad accelerare con la Roma per il talento girallorosso.

Juventus, Nicolò Zaniolo può alrrivare nel prossimo mercato

A Torino hanno capito quando Nicolò Zaniolo sia perfetto per le strategie del club bianconero. Anche il “caso sigaretta” sembra ad oggi un piccolo assist per i bianconeri.

Il nuovo polverone potrebbe favorire Paratici visto che è l’ennesimo episodio ha come protagonista il giovane talento giallorosso.

Un nuovo caso dopo la reprimenda di Fonseca nei suoi confronti a metà luglio, dopo il successo giallorosso contro il Verona. Una attacco plateale che aveva fatto storcere il naso a Zaniolo, visto che il centrocampista era stato ripreso anche da Mancini che gli aveva imputato di non rincorrere l’avversario di turno.

Juve pronta ad approfittare

Per questo Paratici vorrebbe approfittare della situazione. Per la Roma, quantomeno nella teoria, Zaniolo rappresenta presente e futuro. Ma in un momento così delicato come quello che vivrà la Roma tutto è possibile.

Per ora la società considera la cessione del nazionale azzurro come una sorta di extrema ratio. Ossia, se non dovessero andare in porto nessuna cessione la Roma ci penserà (Sul mercato sono Cengiz Under, Patrik Schick, Justin Kluivert, Alessandro Florenzi più altri esuberi).

Però c’è anche bisogno che arrivi un’offerta super, da 60 milioni, in quel caso il club sarebbe costretto a prenderla in considerazione. Ma visto che il Financial Fair Play è stato rimandato al prossimo anno (giugno 2021), i prezzi post-Covid sembrano avvertire una leggera e inevitabile flessione.

La Juve, da parte sua, non molla. Anzi, aumenta il pressing soprattutto con l’entourage del calciatore.

LEGGI ANCHE >>> Juve, ecco l’attaccante