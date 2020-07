Calciomercato Juventus, ancora affari con il Barcellona: scambio in arrivo

Calciomercato Juventus, Rakitic in arrivo: nuovo scambio sull’asse Torino-Barcellona

Hanno completato gli affari, nel calciomercato che arriverà per la Juventus, proprio il club di Torino e il Barcellona. Non si fermeranno solo ad Arthur e Pjanic, con i cartellini dei due calciatori che vanno rispettivamente a scambiarsi non appena scatterà il primo settembre, con il brasiliano pronto a vestire la maglia bianconera, nel centrocampo a tre di Maurizio Sarri. Stando a quel che sono le voci però annunciate dai colleghi di Don Balon, ci sarebbe un altro scambio in arrivo con il Barcellona.

Juventus, scambio Rakitic-Bentancur: nuovi affari tra il club di Agnelli e il Barcellona

Si infiamma l’asse Barcellona-Torino, sponda Juventus, con le news che giungono dalla Spagna che lasciano intendere di uno scambio di cartellini che non riguarda più il già ufficiale affare che porta i nomi di Arthur e Pjanic. Non solo loro due, stando a quel che rivelano dal Don Balon, Ivan Rakitic potrebbe sbarcare in Serie A. Non sponda Milan, ma sponda Juventus, con i club che potrebbero sedersi nuovamente a tavolino per discutere del futuro del calciatore. Questa volta però non si parlerà di Bernardeschi, bensì di Rodrigo Bentancur. E’ il calciatore uruguaiano a piacere al club di Barcellona e sarebbe lo stesso club blaugrana a volere il giovane centrocampista: 30 milioni più Rakitic per Bentancur. E Paratici, in accordo con Sarri, starebbe riflettendo sull’ipotesi.