Calciomercato Juventus, obiettivo Pogba: c’è una novità

Il calciomercato della Juventus prosegue con grande intensità, e nel corso di queste ultime settimane la squadra bianconera ha cercato in tutti i modi di portare avanti quante più operazioni di mercato possibile. Dopo il colpo Arthur a centrocampo, la sensazione è che i rinforzi in quel reparto non siano ancora finiti. Il sogno resta sempre Paul Pogba.

Ultime Juventus: Pogba non è ancora sfumato

Pogba è il vero e proprio sogno di mercato per la Juventus, ancora molto legata al francese. Quest’ultimo farebbe tanto comodo a chiunque, e ovviamente per Sarri non sarebbe affatto male averlo in rosa. E’ ovvio però di come la trattativa nel corso del tempo sia andata sempre più a complicarsi. Il Manchester United ha infatti fatto passi importanti per il rinnovo, e lo stesso giocatore è apparso finalmente convinto di continuare con i Red Devils. Ma occhio ad una novità dall’Inghilterra: stando a quanto riportato da Bleacher Report, Pogba sarebbe ancora un obiettivo possibile per la Vecchia Signora.

Mercato Juventus: Pogba, ancora concorrenza Real Madrid

Se da una parte si può dire che la Juventus sia ancora in corsa per Pogba, dall’altra c’è purtroppo da tenere ancora in considerazione il Real Madrid. La squadra spagnola, così come i bianconeri, non ha ancora mollato la presa. Che possa rinnovarsi di nuovo il duello?

