Calciomercato Juventus, ecco l’offerta per il talento giallorosso

La società bianconera sta studiando tutte le mosse per potersi aggiudicare il fenomeno della Roma, già a partire dalla prossima stagione. Molto probabile l’inserimento nella trattativa di almeno due calciatori più un notevole conguaglio economico. Il club giallorosso ci sta seriamente pensando.

Bernardeschi+Romero per Zaniolo. Ecco l’offerta della Juve

La Juventus non ha mai smesso di seguire Niccolò Zaniolo. Già lo scorso anno si era parlato di un possibile trasferimento a Torino, ma non se ne fece più nulla. Il talento ex Inter è uno degli obiettivi della dirigenza bianconera. Con il Napoli la trattativa per acquistare l’attaccante Arkadiusz Milik si fa sempre più complicata perchè il centrocampista Federico Bernardeschi non vuole trasferirsi in Campania. Ed è per questo motivo che Fabio Paratici sta studiando una nuova mossa di mercato per convincere la Roma a cedere il suo gioiello.

Oltre all’ex Fiorentina, la Juventus vorrebbe inserire nella trattativa anche il difensore argentino Cristian Romero (in prestito al Genoa). La Roma ci sta pensando, visto che la permanenza di Chris Smalling nella capitale, il prossimo anno, si fa sempre più complicata.

Il valore attuale di Zaniolo è 60 milioni di euro

Il club giallorosso valuta Niccolò Zaniolo quasi 60 milioni di euro. Quindi i bianconeri sanno benissimo che, oltre ad offrire due contropartite tecniche, dovranno sborsare anche un conguaglio economico per poter acquistare il nazionale azzurro.