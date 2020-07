Calciomercato Juventus, Milik dice addio al Napoli: è Aurelio De Laurentiis ad annunciarlo

Sarà un nuovo calciatore, probabilmente della Juventus, non appena il calciomercato entrerà nel vivo. Parliamo di Arkadiusz Milik, centravanti polacco ormai in uscita dal club azzurro. E’ il Napoli, attraverso la voce di Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Sky Sport, ad annunciare l’addio dell’attaccante. In quella che è la giornata di oggi, tutta dedicata al nuovo attaccante del Napoli, Victor Osimhen, c’è un altro centravanti che ovviamente si vedrà tagliato fuori. E Aurelio De Laurentiis ne è molto convinto: “Addio o fuori dal progetto”.

Juventus, assist di Aurelio De Laurentiis su Milik: le parole del patron azzurro

E’ stato molto schietto nelle sue dichiarazioni, come d’altronde è sempre il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli ha praticamente annunciato l’addio, dichiarandolo ai microfoni dell’emittente satellitare: “Milik andrà via, certo. E’ sempre sul mercato, perché è da quando lo conosco, che gli dico di allungare il nostro contratto. E se tu non mi rispondi, allora siamo costretti a fare delle scelte. Andrà via al migliore offerente, questo è sicuro, noi non faremo sconti a nessuno. Altrimenti, senza alcun tipo di problema, resterà a Napoli, ma poi che succede? Se non rientra tra le scelte dell’allenatore, finisce fuori dal progetto e non gioca”. E il miglior offerente potrebbe essere ovviamente la Juventus, con Paratici e Agnelli già a lavoro per prelevare il nuovo attaccante del club bianconero.