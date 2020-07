Il calciomercato della Juventus dipenderà anche dal cammino in Champions League che potrebbe decidere le sorti di Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus, il Man United si inserisce per Jimenez

Nelle ultime settimane i bianconeri si stanno muovendo per cercare un attaccante per la prossima stagione. Gonzalo Higuain dovrebbe dire addio e i bianconeri non intendono farsi trovare impreprati nella costruzione della rosa per la prossima stagione. Oltre Arkadiusz Milik, uno dei profili sondati è quello di Raul Jimenez, attaccante del Wolverhampton che ha fatto benissimo nell’ultima stagione in Premier League. Ma i bianconeri non sono l’unico club sulle tracce del 29 messicano. Stando a quanto riporta RTP Portugal il Manchester United potrebbe presto chiudere l’affare che sarebbe facilitato anche dal passaggio dal Braga al Wolverhampton di Paulinho.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SU TUTTE LE NEWS DI MERCATO

Le cifre dell’affare

Dopo la splendida stagione, con 26 reti all’attivo, il Wolverhampton si era spinto a chiedere addirittura 100 milioni di euro per il cartellino di Jimenez. Sostanzialmente per allontanare le pretendenti o per cercare di guadagnare il più possibile da un’eventuale cessione. E il Manchester United sarebbe pronto ad anticipare la Juventus mettendo sul piatto 60 milioni di euro.

Potrebbero interessarti anche

Calciomercato Juventus, addio a Sarri senza Champions League: il sostituto

Mercato Inter, si punta il centrocampista del Tottenham: le ultime

Calciomercato Milan, un grande ex si propone dopo la retrocessione