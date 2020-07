E’ tempo di presentazioni in casa Juventus. Infatti la società in questi minuti sta annunciando, in conferenza stampa, il nuovo allenatore dell’Under 23 l’ex centrocampista Andrea Pirlo. Il ‘maestro‘ debutterà nei panni da tecnico dopo aver vissuto una vita da giocatore.

Agnelli su Pirlo: “Il nostro obiettivo è che possa arrivare in prima squadra“

Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus Under 23. In questi minuti si sta tenendo una conferenza stampa con la presentazione a Torino del neo tecnico. Al suo fianco c’è il presidente dei bianconeri, Andrea Agnelli. Ecco le dichiarazioni del numero uno juventino: “Sono lieto di annunciare Andrea come nuovo tecnico dell’Under 23, penso lo conoscete tutti. In questo club lui, da calciatore,è stato un fattore importante per la società.

Siamo fieri ed orgogliosi di averlo con noi, sperando in una carriera ricca di successi. In questo progetto lo abbiamo fortemente voluto. Il nostro obiettivo è che Andrea possa arrivare in prima squadra“.

Le prime parole di Pirlo: “Felicissimo di essere tornato qui“

Prime parole da tecnico bianconero per l’ex stella della nazionale: “Ci tengo a ringraziare il presidente Agnelli, Paratici e Cherubini. Sono orgoglioso di intraprendere questa nuova avventura, sperando di rivivere le emozioni vissute da calciatore. Non vedo l’ora di iniziare, da quando ho smesso di giocare ho capito che era questo il mio futuro. Sono felice di essere tornato alla Juventus.Ai miei ragazzi spiegherò cosa vuol dire giocare con questa maglia. Ciò che conta non sono i moduli di gioco, ma le idee. I giocatori devono dare sempre il massimo“.