Il calciomercato dell’Inter si impreziosisce di un nuovo colpo per il presente e per il futuro: dopo Achraf Hakimi è tempo di chiusura per Sandro Tonali.

Calciomercato Inter, chiusura per Tonali: le cifre

Beppe Marotta porta avanti da mesi la trattativa con il Brescia per arrivare a Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000, alla fine sarà nerazzurro. Dopo aver superato tante concorrenti e gli ultimi tentativi del Milan, l’Inter ha trovato l’accordo definitivo con Cellino per la definizione dell’affare. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, i nerazzurri acquisteranno Tonali in prestito per 10 milioni di euro con obbligo di riscatto a giugno 2021 a 25 milioni. Il giovane centrocampista lombardo guadagnerà 2,5 milioni di euro più bonus per quattro stagioni.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SU TUTTE LE NEWS DI MERCATO

Tonali lunedì a Milano

Secondo il quotidiano, Sandro Tonali lunedì sarà a Milano per definire gli ultimi dettagli dell’accordo con l’Inter e successivamente procederà alle visite mediche, prima di apportare la firma sul contratto. I nerazzurri, dunque, hanno battuto anche le ultime, labili speranze del Milan di provare l’affondo decisivo e si sono assicurati il baby talento del campionato italiano.

Potrebbero interessarti anche

Calciomercato Juventus, addio a Sarri senza Champions League: il sostituto

Mercato Inter, si punta il centrocampista del Tottenham: le ultime

Calciomercato Milan, un grande ex si propone dopo la retrocessione