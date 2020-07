Secondo posto e cammino perfetto in Europa League: sono questi gli obiettivi primari dell’Inter di Antonio Conte che intanto lavora anche in fase di calciomercato per migliorare la rosa in vista della prossima stagione.

Calciomercato Inter, Conte vuole solo Sanchez: Marotta al lavoro

Il post lockdown ha mostrato Alexis Sanchez come protagonista indiscusso della cavalcata dell’Inter verso il secondo posto e verso il sogno Europa League. Il cileno ha convinto Antonio Conte che per la prossima stagione ha chiesto la sua conferma alla dirigenza nerazzurra. Al momento i nerazzurri stanno cercando ancora l’accordo con il Manchester United per il resto della stagione, in quanto Sanchez sarebbe a disposizione solo per la prima gara di Europa League contro il Getafe, poi dovrebbe far ritorno nel club inglese.

Le cifre dell’affare

La volontà, dell’Inter e di Sanchez, è quella di continuare insieme ma il Manchester United non intende “regalarlo”. I Red Devils, infatti, stando a quanto si legge su calciomercato.com, chiedono 20 milioni per la cessione a titolo definitivo del 31enne cileno. L’Inter non vuole spingersi oltre gli 8 milioni. Il problema principale riguarda soprattutto il lauto stipendio che l’ex Udinese, Barcellona ed Arsenal percepisce attualmente: 12 milioni di euro. I nerazzurri sarebbero pronti a soddisfare le sue richieste solo spalmando l’ingaggio grazie al decreto crescita che offrirebbe uno sconto del 30% sui soldi da versare.

