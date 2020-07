Calciomercato Inter: per Lautaro due strade

Inter, continua a tenere banco in casa nerazzurra il futuro di Lautaro Martinez.

Inter, Lautaro tra rinnovo e cessione: spunta Umtiti

Il futuro di Lautaro Martinez resta un rebus. L’attaccante argentino, come riportato dal Corriere dello Sport, resta la priorità del Barça.

Lautaro, infatti, è prima punta che nei piani blaugrana per il 2020-21 dovrà alternarsi con Suarez per poi prenderne il posto al fianco di Messi, il suo principale sponsor. Il problema è che il club catalano, complice la pandemia, ha un buco di 200 milioni di ricavi (il 20% del suo fatturato) e per giunta deve anche sfoltire la rosa.

Solo in attacco, infatti, il Barca ha in rosa Messi, Suárez, Griezmann, Ansu Fati, Dembélé, Coutinho, Braithwaite e Trincao.

Per questo il ds Abidal dovrà prima cedere (diciamo 2-3 degli ultimi 4 della lista precedente) prima di comprare. Magari inserendo nell’operazione un calciatore come Firpo, valutandolo 41 milioni (più 70 cash), ma da via della Liberazione hanno risposto picche. I catalani sono convinti che il calciatore aspetti il Barcellona anche il prossimo anno. Samuel Umtiti è un giocatore che piace all’Inter e che il club blaugrana potrebbe inserire volentieri nell’affare.

Inter, voglia di rinnovo

La convinzione è diversa a Milano. L’Inter non vuole certo vivere un’altra stagione come gli ultimi 6-7 mesi ovvero con un attaccante al centro di tante voci.

Per questo Marotta aspetta l’agente per discutere del rinnovo, una dimostrazione concreta di stima al ragazzo. Il discorso sarà affrontato già ad agosto oppure dopo il 5 ottobre, quando il mercato sarà chiuso. Il suo stipendio dovrà essere rivisto, anche perchè il Toro percepisce 2,2 milioni. Questo si alzerà per due e mezzo superando i 5,5 milioni più bonus se l’attaccante dovesse accettare.

LEGGI ANCHE >>> Inter, colpo dal Tottenham