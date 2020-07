Calciomercato Inter: arriva il ‘no’ secco dalla Premier League

Calciomercato Inter, risposta negativa per Ndombele: c’è il ‘no’ alle richieste dei nerazzurri

Dovrà virare su altri obiettivi per il calciomercato, l’Inter è costretta ad incassare il ‘no’ da parte del Tottenham, su Tanguy Ndombele. Il calciatore, dopo un solo anno in Premier League, non dirà addio al club di Londra, almeno non adesso. Nelle ultime settimane era venuto fuori il suo nome, tra quelli più desiderati in casa nerazzurra per il presente e il futuro del centrocampo di Antonio Conte. Occhio però, perché se dovessero arrivare offerte irrinunciabili per il ragazzo, il Tottenham potrebbe pensarci.

Inter, niente da fare per Ndombele: il Tottenham ha detto ‘no’

Non ha voglia di spingersi più del previsto l’Inter, Suning non accontenterà le richieste elevate del Tottenham e stando a quel che riportano i colleghi britannici del Daily Mail, non ci sarebbero i presupposti per una cessione. Infatti, il patron del Tottenham non lascerà partire il proprio gioiellino per meno di 60 milioni di euro. Al contrario, avrebbe già informato l’Inter di non essere intenzionato a privarsene in virtù dei prossimi anni. Il sogno a centrocampo si chiama Kantè, ma per l’Inter resta irraggiungibile. C’è da capire chi formerà il prossimo centrocampo a 5, nell’undici titolare di Antonio Conte, nella prossima stagione nerazzurra.