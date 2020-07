Calciomercato Inter, dalla Spagna arriva una bomba su Messi

Il mercato dell’Inter si fa sempre più incandescente, e nel corso di queste ultime settimane sono state davvero tante le voci che hanno visto coinvolti i nerazzurri. E’ inutile ribadire ancora di come la squadra meneghina abbia intenzione di colmare sempre di più il gap con la Juventus. Occhio però a quello che può succedere, con una bomba clamorosa che arriva dalla Spagna.

Ultime Inter: pronta un’offerta monstre per Messi?

Negli ultimi giorni, più precisamente prima della sfida tra Inter e Napoli, la tv di Suning ha presentato la partita in una maniera piuttosto suggestiva: rappresentando Leo Messi sul Duomo. Un indizio di mercato? Si e o no, anche perchè se da una parte Marotta e Conte non credono e anzi smentiscono il sogno, dall’altra parte arrivano delle voci clamorose dalla Spagna: stando a quanto riportato da Chiringuito TV infatti, pare che l’Inter sia pronto ad avanzare un’offerta per Messi. Una proposta quasi astronomica per strapparlo ai blaugrana, e che sicuramente farebbe impazzire ogni tifoso nerazzurro.

Messi-Inter: sogno o realtà?

Ovviamente quando si parla di Messi non è mai facile immaginarlo al di fuori di Barcellona, ma attenzione a quello che può succedere nel prossimo mercato. L’Inter il pensierino ce lo ha fatto non è da nasconderlo, ma da qui a pensare ad un’offerta concreta, ce ne passa parecchio. Dalla Spagna arrivano voci incredibili, chissà che magari non sia davvero tutto un sogno.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Inter: Messi a Milano, la verità