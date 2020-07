Calciomercato Inter, il sogno può diventare realtà. Messi lascia il Barcellona?

Secondo la trasmissione sportiva spagnola “El Chiringuito de Jugones” Lionel Messi sarebbe pronto a lasciare il Barcellona. L‘Inter prova il colpaccio?

Messi-Inter non è impossibile

Non è ‘fantamercato’. Dalla Spagna sono sicuri: secondo il programma ‘El Chiringuito‘ Lionel Messi potrebbe lasciare definitivamente il Barcellona e la Catalogna dopo quasi venti anni. E c’è di più, la prossima squadra della ‘Pulce‘ potrebbe essere proprio l’Inter. Il fenomeno del calcio mondiale potrebbe sbarcare presto in Serie A raggiungendo così l’altro mostro del calcio, Cristiano Ronaldo. Il conduttore del programma spagnolo, Josep Pedrerol, ha comunicato che la società neroazzurra sarebbe pronta a sborsare quasi 260 milioni di euro in 4 anni per aggiudicarsi il fantasista argentino. Ecco le dichiarazioni del giornalista: “L’Inter ha pianificato un progetto intorno a lui e a Milano pensano di poter convincere il calciatore. Suning ha un piano, è tutto vero!”.

Messi ha un contratto in scadenza nel 2021 e potrebbe non rinnovare con i blaugrana. Se dovesse trasferirsi a Milano il giocatore guadagnerebbe quasi 65 milioni di euro l’anno, a meno che il Barcellona non gli offri la stessa cifra e lo coinvolga in un nuovo progetto.

Inter pronta a realizzare il colpo del secolo

Due anni fa fu proprio la Juventus la regina del calciomercato prelevando dal Real Madrid, Cristiano Ronaldo (pagandolo 100 milioni di euro). Ora lo scettro potrebbe passare ai nemici neroazzurri che, con l’acquisto di Lionel Messi, farebbero il colpo del secolo.