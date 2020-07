Calciomercato Inter, il vero sogno di Conte per la prossima stagione

Un mercato sempre più interessante quello di Serie A, dove nelle ultime settimane sono state tante le voci riguardanti le big. E’ chiaro ed evidente di come ci sia la voglia da parte di tutti di competere con la Juventus, ed è altrettanto ovvio di come ci sia lo sfrenato bisogno di alzare l’asticella in vista del prossimo anno. Occhi puntati sull’Inter, letteralmente scatenata.

Ultime Inter: il sogno di Conte è Kantè

L’Inter sta cercando di portare avanti diverse operazioni di mercato, e nelle ultime ore si è parlato soprattutto di Sandro Tonali. E’ chiaro di come il talento del Brescia sia sempre più vicino ai nerazzurri, ma è altrettanto chiaro di come la squadra di Milano non abbia ancora finito con gli innesti a centrocampo. Il vero sogno di Conte è Kantè, centrocampista del Chelsea considerato come uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Uno con le sue caratteristiche farebbe molto comodo al tecnico nerazzurro.

Kantè-Inter: colpo possibile

Kantè all’Inter non è poi così tanto un sogno, anche perchè negli ultimi tempi si può dire che il francese sia stato escluso da quella che si può considerare la lista degli incedibili Blues. La valutazione dell’ex Leicester è di circa 60 milioni di euro, e chissà che Suning non possa fare un altro regalo a Conte dopo il suo compleanno.